Camionista ustionato durante rifornimento a distributore Gpl

Un camionista è rimasto ustionato per una fiammata partita dal mezzo mentre riforniva un distributore Gpl in via Borzoli a Genova. L'uomo, che non sarebbe in pericolo di vita, è stato soccorso dal personale del 118 intervenuto con l'automedica ed è stato trasferito all'ospedale Villa Scassi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area. La strada è stata chiusa dalla polizia locale. La dinamica di quanto successo è al vaglio degli ispettori della Asl3. (ANSA).