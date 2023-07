Calcio: Genoa; Strootman, 'Ci sarà da soffrire ma saremo pronti'

(ANSA) - GENOVA, 06 LUG - "Mi sento come a casa e oggi tornando qui al Signorini ne ho avuto la prova. Sappiamo che questo campionato non sarà come l'ultimo, che non vinceremo dieci partite consecutive anche se ci speriamo. L'importante sarà calarci mentalmente nella parte ma molti di noi hanno già giocato per la salvezza e questo può aiutare". Kevin Strootman ha deciso di rinnovare ancora per un anno il contratto con il Genoa dopo la cavalcata dell'ultima stagione che ha riportato il club rossoblù in serie A in appena una stagione.

Il centrocampista olandese non ha avuto dubbi sulla decisione di proseguire con il Grifone e oggi ha partecipato alla presentazione della nuova campagna abbonamenti con il club che punta a raggiungere quota 25mila abbonati per il prossimo campionato. Una stagione non semplice come ha spiegato l'ex Roma e Marsiglia.

"Calendario duro? In fondo dobbiamo giocare con tutti e poi le prime gare si giocheranno con il mercato ancora aperto.

Quest'anno dovremo soffrire ancora di più per fare una buona stagione, ma io sono sicuro se lavoreremo tutti insieme società, tifosi e giocatori possiamo fare una bella stagione - ha detto- siamo abituati ad arrivi e partenze quando c'è il mercato, ma noi dobbiamo essere pronti per l'esordio e non possiamo avere scuse".

E quest'anno troverà di fronte il suo ex tecnico alla Roma Garcia, che guiderà il Napoli campione. "Sono contento per Garcia anche se mi dispiace che Spalletti sia andato perché è un grande allenatore. Garcia l'ho avuto sia alla Roma che al Marsiglia ed è non solo un grande tecnico ma anche una grande persona. Spero che a Napoli faccia bene, escluse naturalmente le due gare contro di noi". (ANSA).