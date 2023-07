Truffa anziana con trucco del prestito on line, denunciata donna

(ANSA) - GENOVA, 05 LUG - Una donna di 55 anni è stata denunciata per aver truffato un'anziana. Sono stati i carabinieri di Pegli, dopo rapida attività d'indagine, a identificare la donna che aveva messo un annuncio pubblicitario su una piattaforma on line finalizzato alla concessione agevolata di prestiti. Dopo aver concordato un finanziamento con un'anziana donna, attraverso raggiri vari, è riuscita a farsi accreditare dalla vittima la somma di 2 mila euro come condizione per la concessione del prestito richiesto, non versando mai la somma pattuita. (ANSA).