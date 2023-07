Prime lauree al Campus di Spezia in diritto e economia imprese

(ANSA) - LA SPEZIA, 05 LUG - Stamani, nel campus universitario della Spezia si è svolta la prima cerimonia di laurea del corso triennale in Diritto ed Economia delle Imprese, attivato dal dipartimento di giurisprudenza di UniGe e interamente erogato presso il campus didattico spezzino. Quattro i laureati che hanno concluso con successo il percorso di studi hanno discusso le tesi alla presenza della commissione, del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, dell'assessore all'Università e la Ricerca Patrizia Saccone e altri ospiti che rappresentano i soci fondatori di Promostudi.

"Mi congratulo con i giovani laureati - ha detto Peracchini - .

La laurea rappresenta un momento speciale e un trampolino di lancio per un futuro che auspico sia ricco di successo.

Storicamente La Spezia è sede di piccole e grandi aziende che sono spesso alla ricerca di personale specializzato anche nei settori giuridico ed economico, oltre ad altri ambiti per i quali il nostro polo universitario offre formazione. Il Comune della Spezia finanzia con circa mezzo milione di euro all'anno il nostro polo universitario per migliorare i talenti che i nostri giovani hanno e per dare opportunità occupazionale nel settore della navalmeccanica, della nautica e della Difesa". In occasione della cerimonia il coordinatore del corso Francesco Pesce ha illustrato anche i dati sulle iscrizioni del primo triennio di attivazione. Attualmente sono 115 gli studenti iscritti al corso di laurea, di cui 56 maschi e 59 femmine. Il 76% degli studenti sono residenti in provincia, il 15% sono residenti fuori provincia mentre solo il 4% sono residenti all'estero. In totale il polo spezzino conta 1158 iscritti nell'anno accademico 2022/2023. (ANSA).