Oltre 10mila bambini 'a lezione' di mare e di porti

(ANSA) - GENOVA, 05 LUG - Saranno oltre 10 mila i bambini coinvolti in 600 iniziative legate alla 'cultura del mare' tra laboratori, escursioni ed eventi nei prossimi tre anni, a partire dall'Istituto Gaslini di Genova e dalle principali pediatrie sul territorio nazionale, lungo la rotta dei porti italiani, con l'ausilio della Guardia Costiera, da Savona a Genova, da Livorno a Carrara, da Civitavecchia a Bari. Lo prevede il progetto educativo 'Harbours & Children' illustrato oggi pomeriggio a Genova dall'associazione no profit del 'Porto dei piccoli', che lo organizza per comunicare la cultura del mare e del porto ai giovani che affrontano il percorso difficile della malattia e della fragilità, grazie al sostegno di Hapag-Lloyd e Vado Gateway come main sponsor.

"Il progetto - ha detto l'assessore regionale Simona Ferro - avvicina concretamente alla cultura del mare e della sostenibilità i cittadini più giovani, in particolare quelli con fragilità". "Il team di professionisti del Porto dei piccoli, composto da psicologi, biologi marini, pedagogisti, musicisti e laureati in scienze motorie, da 18 anni utilizza il mare e i suoi protagonisti nelle attività educative e ricreative", spiega la direttrice generale dell'associazione Gloria Camurati Leonardi. "La collaborazione tra la Guardia Costiera e l'associazione il Porto dei Piccoli che risale al 2015 ha consentito di portare a termine numerose iniziative finalizzate a far conoscere ai bambini nella fascia di età tra i 3 e i 10 anni e alle loro famiglie le molteplici realtà che lavorano nel porto di Genova", ricorda il comandante della Capitaneria di Porto di Genova Sergio Liardo. "Harbours & Children" punta a coinvolgere nei prossimi tre anni almeno 200 bambini all'anno per ogni singola Autorità di Sistema Portuale italiana, per un totale di oltre 10 mila piccoli partecipanti. Il progetto coinvolgerà 160 classi scolastiche e almeno 12 ospedali pediatrici. Genova, ha ricordato Silvia Martini, dell'Authority portuale, "è stato il primo porto italiano ad accogliere la proposta del Porto dei piccoli e ad organizzare per la prima volta il Port Day dei Piccoli". (ANSA).