Giovani stelle della lirica tornano in piazzetta a Portofino

(ANSA) - GENOVA, 05 LUG - Le giovani stelle della musica lirica tornano a brillare nella piazzetta di Portofino. Domani sera 6 luglio 2023, alle 21, ritorna il "Portofino International Festival" con "La Notte dei Talenti", rassegna dedicata alle giovani promesse della musica lirica selezionate dal concorso lirico internazionale Città di Genova patrocinato da Regione Liguria. Per l'occasione accompagnerà i cantanti Francesco Barbagelata, pianista e direttore d'orchestra. Seguirà l'esibizione dei The Moochers, giovane formazione genovese che rivisiterà in chiave swing i grandi classici insieme al tenore Gianni Mongiardino. Da Four Season a Renato Carosone, a Jerry Lee Lewis, tante saranno le proposte che impreziosiranno la serata nella storica Piazzetta. La grande musica proseguirà in riva al borgo fino a settembre. Dal 18 al 23 luglio al via la IV edizione del Concorso Lirico Internazionale Portofino nel Teatrino Comunale con il gran finale in piazzetta in programma il 25 luglio alle 21.

Grande attesa anche per l'Omaggio a Ennio Morricone, previsto il 30 luglio alle 19.30. Per l'occasione si esibiranno in piazzetta Giulia Erminio alla viola e Domenico Greco, al pianoforte. Il 13 agosto altro appuntamento con il Romantic Piano Solo al chiaro di luna, con inizio alle ore 19.30, con protagonisti Domenico Greco al pianoforte Roberto Minniti mentre il 23 agosto la piazzetta di Portofino ospita ancora una volta la Jazz & Saudade Experience, consolidata formazione di artisti sorta intorno alle ricerche condotte da Alessandra Cabella, nell'ambito musicale lusofono. (ANSA).