A Chiavari la bellezza fa spettacolo con 'Liguria delle Arti'

La rassega culturale 'Liguria delle Arti. Lo spettacolo della bellezza' arriva a Chiavari, martedì 11 luglio alle ore 21. Sarà la chiesa di San Giovanni Battista la location d'eccezione per la sesta edizione della manifestazione nata dalla collaborazione tra Teatro Ipotesi e Regione Liguria, con la direzione artistica di Pino Petruzzelli.

Un appuntamento con la cultura, l'arte e la musica. Liguria delle Arti è già approdata due volte a Chiavari. Al Santuario di Nostra Signora delle Grazie, per ammirare un paesaggio unico e la maestria pittorica di Luca Cambiaso con il suo Giudizio Universale e nella galleria di Palazzo Rocca, al cui interno si trovano i dipinti del Grechetto, Domenico Piola e Jan Roos.

"Chiavari torna a essere una delle città protagoniste del progetto ideato, con grande cura e passione, da Pino Petruzzelli - spiega l'assessore alla cultura Silvia Stanig - . L'obiettivo è ancora una volta quello di invitare il pubblico a guardare con occhi nuovi i luoghi e le opere presenti nella nostra città per riscoprirne il valore profondo, attraverso il forte coinvolgimento emozionale che solo la musica e la poesia, insieme alla storia dell'arte, possono donarci. Quest'anno analizzeremo alcune delle opere custodite all'interno della Chiesa di San Giovanni Battista Conoscere per amare e amare per tutelare e difendere un patrimonio eccezionale, valorizzando e rilanciando il territorio attraverso la bellezza". Si parlerà di arte con Silvia Stanig, assessore alla cultura e storica dell'arte, attraverso le opere di Anton Maria Maragliano, Domenico Piola, Orazio De Ferrari e gli affreschi di Giovanni Battista Carlone. Di letteratura e poesia con Pino Petruzzelli che leggerà brani tratti da "La Passione" di Mario Luzi, gli scritti di Sant'Antonio Maria Gianelli e "Terra, guerra, radici" dello stesso Petruzzelli. Di musica con brani di Johann Sebastian Bach e Niccolò Paganini eseguiti da Filippo Taccogna, violinista del conservatorio di Genova. L'evento è gratuito.

