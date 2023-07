UniGe, nasce a Genova laurea triennale politiche dello sport

(ANSA) - GENOVA, 04 LUG - In cattedra ci saranno i grandi nomi dello sport, come Lilian Thuram o l'ex ct della nazionale di Pallavolo Mauro Berruto con i docenti di economia, antropologia, scienze politiche o lingue: insieme per dare vita al corso di laurea triennale in Politiche, Governance e Informazione dello Sport, il primo in Italia, ideato dal dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell'Università di Genova per fornire competenze interdisciplinari per l'inserimento lavorativo in ambito sportivo a livello nazionale e internazionale. "Questo è un corso innovativo che guarda alla gestione dello sport - ha spiegato il direttore del dipartimento Daniela Preda - in un momento in cui, con la riforma varata il 1 luglio, questo settore vive un forte cambiamento. Gli studenti che escono dai licei sportivi a oggi non trovavano uno sbocco in una laurea triennale e noi abbiamo studiato un percorso che vuole colmare questa lacuna. Faremo corsi di diritto, economia, comunicazione, storia, antropologia e sociologia per un percorso a 360 gradi.

Questo è un percorso di studio aperto a chi è interessato alla gestione e alla comunicazione sportiva, anche a tutti coloro che fanno sport e che vogliono avere basi nella gestione di eventi, associazioni, gestione degli impianti sportivi".

"Questa iniziativa copre un ambito dove serve specializzare i nostri giovani - sottolinea il rettore Federico Delfino - soprattutto in Liguria dove ci sono opportunità di promozione sportiva e una buona impiantistica. Lo sport è un volano incredibile per lo sviluppo del territorio e noi lavoriamo per formare esperti delle discipline sportive, di comunicazione e di governance". Il corso di laurea arriva in un momento simbolico per la Liguria con Genova capitale europea dello Sport 2024 "Abbiamo visto quanto è emersa l'importanza dello sport, soprattutto dopo l'emergenza pandemica - ha detto l'assessore allo sport Simona Ferro - che è non solo attività fisica o metodo educativo ma anche chance lavorativa". Per l'assessore comunale allo sport Alessandra Bianchi "questo corso di laurea permette di approfondire e formarsi con multidisciplinarietà.

Un'ottima opportunità". (ANSA).