Festival in una notte d'estate porta in piazza un mare di arte

(ANSA) - GENOVA, 04 LUG - Edizione numero 26 per il "Festival in una notte d'estate", storica rassegna di prosa, musica e danza che Lunaria Teatro organizza da oltre un quarto di secolo in piazza San Matteo, nel centro storico di Genova.

Ad inaugurare la rassegna il prossimo 13 luglio la danza con "Sur/reale" sotto la direzione artistica di Alekseij Canepa. Ad esibirsi sullo splendido sagrato della piazza anche i corpi di ballo di Alex Atzewi il 17 luglio e di Simone Maier il 24 luglio.

Per la prosa, da evidenziare le nuove produzioni di Lunaria Teatro: La zattera dei morti di Harald Mueller il 14 e il 15 luglio; uno studio su Medea di Margherita Rubino il 3 e 5 agosto e il ritorno, a settembre, di Tridicino di Andrea Camilleri con Pietro Montandon e le musiche dal vivo di Roberto Catalano.

Tra le ospitalità più prestigiose il Teatro Libero di Palermo il 19 luglio con Il visconte dimezzato di Italo Calvino nel centenario della nascita e la cagliaritana Akròama Teatro il 28 luglio con Lo straniero di Albert Camus.

Non mancheranno i concerti , a partire da Michela Centanaro ed il suo ensemble che il 18 luglio presentano Tutte le città hanno lo stesso cielo. Il 27 luglio Marco Cambri con Filippo Gambetta e Marco Cravero. Mentre il 7 agosto ancora Gambetta, insieme ad Alessandro Scotto d'Aniello per il progetto Choropo, in quello che sarà l'ultimo spettacolo prima della pausa e della conseguente ripresa degli spettacoli dal 19 al 30 settembre.

La rassegna si terrà oltre che nella piazza e nel chiostro di San Matteo, anche a Villa Bombrini in collaborazione con la Società per Cornigliano, ai Giardini Baltimora con La bocca del lupo di Remigio Zena, in scena il 23 settembre, e a Palazzo Spinola dove il 30 settembre, a conclusione del Festival, si terrà la rappresentazione itinerante de Il Gattopardo. (ANSA).