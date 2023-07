Evade da comunità ma va in caserma per fare denuncia, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 04 LUG - Un cittadino palestinese di 48 anni, evaso da una comunità dove stava scontando una pena di oltre 1 anno di reclusione per furto, ha pensato bene di andare alla caserma dei carabinieri per sporgere denuncia ma è stato riconosciuto e arrestato. E' successo Ieri sera. L'uomo è stato stato riconosciuto dal giovane carabiniere che ha subito chiamato gli altri colleghi presenti in caserma. Gli accertamenti hanno confermato l'intuizione del militare. In effetti, l'inatteso visitatore era evaso una settimana fa e per quell'evasione era stato emesso un provvedimento di aggravamento della misura detentiva. L'uomo ora è detenuto nel carcere di Genova Marassi. (ANSA).