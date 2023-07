Daspo per 10 anni a tifoso recidivo dell'Albenga

(ANSA) - SAVONA, 04 LUG - Daspo della durata di 10 per un tifoso, recidivo, dell'Albenga 1828. Il provvedimento, emesso dal questore di Savona, ha colpito altri cinque tifosi che con lui, durante la partita Albenga-Imperia del 7 maggio scorso al Riva di Albenga, avrebbero messo in atto una vera e propria aggressione nei confronti delle forze dell'ordine in servizio.

Oltre al tifoso col daspo decennale (era già stato colpito da altri due provvedimenti di allontanamento dagli stadi), il daspo emesso per altri due tifosi durerà cinque anni. Per tutti e tre è prevista anche la presentazione all'ufficio di polizia più vicino al luogo di residenza o domicilio dieci minuti dopo l'inizio del primo tempo e dieci minuti dopo l'inizio del secondo tempo in occasione degli incontri di calcio che vedano impegnata la squadra dell'Albenga 1928.

Nei confronti di altri due supporter dell'Albenga, la misura avrà la durata di due anni, mentre per il sesto tifoso durerà solo un anno. Per tali episodi, i sei tifosi colpiti da Daspo, di età compresa tra i 22 e i 36 anni, subito dopo i fatti erano stati denunciati. (ANSA).