Code di 8 km in A10 verso per ripristino asfalto carreggiata

(ANSA) - GENOVA, 04 LUG - Rimossa alle 18 circa sull' A10 Genova-Savona, nel tratto compreso tra Varazze e Celle Ligure in direzione Genova, la corsia unica installata questa mattina alle 6 per ripristinare la pavimentazione dopo lo sversamento di olio idraulico da parte di un mezzo avvenuto la notte scorsa.

Il traffico transita attualmente su due corsie in direzione Genova, dove si registrano 8 km di coda in diminuzione.

Sono invece in corso le operazioni di rimozione del cantiere per riaprire al traffico una seconda corsia in direzione Savona, dove attualmente si registrano 2 km di coda.

Il completamento dei lavori per la piena viabilità è previsto per le 21:00. (ANSA).