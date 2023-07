Cinque nazioni, 800 musicisti per International musica festival

(ANSA) - GENOVA, 04 LUG - La IX edizione della rassegna International musica festival, organizzata dalla Filarmonica sestrese prenderà il via giovedì 6 luglio portando in città 800 musicisti provenienti da cinque diverse nazioni. Nelle quattro giornate di festival - dal 6 al 9 luglio - si esibiranno bande statunitensi, sudafricane, svizzere, francesi e tedesche oltre a quelle provieniti da Piemonte, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige e Lazio. A loro si uniranno anche cinque bande genovesi.

"Questa rassegna - ha detto l'assessore Paola Bordilli - sarà un'occasione preziosa per poter ascoltare musica proveniente da diverse parti del mondo e dell'Italia e per arricchire il nostro bagaglio musicale". "Per noi è un orgoglio incredibile poter riprendere questo percorso che portiamo avanti da oltre 20 anni - ha detto il direttore artistico della rassegna Matteo Bariani -. Il numero di adesioni e di formazioni che arrivano anche dall'estero è stato elevato per cui potremo offrire tantissime situazioni musicali che partono dal folklore e arrivano alla musica classica passando dai fiati. Anche quest'anno ci sarà la big band americana e il jazz sarà uno dei generi che caratterizzeranno il festival. Noi eseguiamo qualsiasi genere musicale, per cui, di riflesso, anche i gruppi che ospitiamo appartengono a un ventaglio musicale molto ampio".

Le bande partecipanti sono City of Rome Pipe band (Roma), Associazione bandistica città di Mentana (Roma), Ondine Genovoise (Svizzera), Filarmonica Pegliese Marco Chiusamonti, Banda Sociale Aldeno (Trento), Banda Musicale N.S. Guardia di Pontedecimo, Società Filarmonica Borgonese Susa (Torino), Corpo bandistico città di Rapallo, Academy Parade Band (Varese), Fanfarengarde (Germania), Banda "Gioacchino Rossini" di Recco, H.M. deReignier-Esary (Francia), Turinstars (Torino), Arbaga Band (Torino), Philadelphia Jazz Orchestra (Usa) e la Filarmonica sestrese. Il prossimo appuntamento con la Filarmonica sestrese, accompagnata da Alberto Napolitano, sarà la serata dedicata a Fabrizio De André "…in viaggio con Faber" del 31 luglio alle 21 al Porto Antico. (ANSA).