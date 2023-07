Brucia tir in A10, l'autostrada è stata chiusa

(ANSA) - IMPERIA, 04 LUG - Un tir che trasportava pneumatici ha preso fuoco questa mattina alle 5 sull'Autostrada dei Fiori in direzione Francia. E' accaduto tra i caselli di Imperia e Sanremo, dopo il viadotto Impero. Le fiamme e la colonna di fumo hanno costretto gli operatori a chiudere l'autostrada istituendo l'uscita obbligatoria a Imperia Est. L'autista quando ha fisto le prime fiamme uscire dal mezzo pesante ha avuto il sangue freddo per continuare a viaggiare per alcuni metri fino ad arrivare a fermare il tir in una piazzola di sosta. L'uomo ha riportato alcune scottature che sono state medicate sul posto dal personale sanitario di una ambulanza arrivata in A10 insieme alla Polizia stradale e ai vigili del fuoco. Il traffico è stato ripristinato su una sola corsia alle 8.30 e successivamente su entrambe. Sul posto si era formata una coda che aveva raggiunto i 7 km. (ANSA).