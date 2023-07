A S.Margherita Ligure 'Ecofestival, donne cambiamento'

(ANSA) - GENOVA, 04 LUG - Al pomeriggio incontri, presentazioni, laboratori. Alla sera spettacoli con grandi nomi del teatro. Tutto all'insegna della sostenibilità ambientale con tanto di energia fornita dai pedali di biciclette piazzate di fronte al palco e del ruolo delle donne. Santa Margherita Ligure lancia la prima edizione di "Ecofestival, donne & cambiamento" quattro mercoledì, due a luglio e due ad agosto, tra il Parco del Flauto Magico progettato da Lele Luzzati e recentemente recuperato, e piazza Caprera a cura di Dionisio Produzioni. Importanti i nomi delle quattro attrici che la sera si alterneranno sul palco con quattro monologhi inediti: Lella Costa, il 5 luglio, Paola Minaccioni il 19 luglio, Monica Guerritore il 16 agosto e Isabella Ferrari il 30 agosto. Ma anche gli eventi pensati nel pomeriggio non sono da meno come la performance 'Il circo delle api' o il racconto di Mike FC che ha deciso di vivere 40 giorni senza smartphone o la realizzazione di un frullato fatto con frullatori azionati a pedali. Di 'eco' ci sarà anche il service audio-luci a bassissimo consumo energetico, alimentato da batterie ricaricate tramite pannelli solari, eolici e attraverso le pedalate delle biciclette mobile Green Power direttamente di fronte al palco, senza dipendere dalla rete elettrica.

"Questo festival mette in luce due chiavi di lettura fondamentali del percorso intrapreso dal nostro territorio nell'ultimo decennio - ha detto il sindaco di Santa Margherita Ligure, Paolo Donadoni - Da una parte Ecofestival, quindi il tema ecologico e sapete quanto abbiamo fatto in ambito di sostenibilità e salvaguardia dell'ambiente. Dall'altra parte donne e cambiamento, un impegno che ci siamo presi davanti al mondo quando abbiamo ospitato il primo G20 della storia sull'empowerment femminile. Ringrazio gli organizzatori e spero che questo festival possa diventare un appuntamento fisso nel cartellone di Santa Margherita Ligure". (ANSA).