Tenta di impossessarsi di una Vespa e fugge con uno scooter rubato

(ANSA) - GENOVA, 03 LUG - La Polizia di Genova ha arrestato un uomo di 43 anni per tentato furto aggravato in concorso con persona rimasta ignota, denunciandolo anche per ricettazione, possesso di chiavi alterate e grimaldelli nonché porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere. Gli agenti delle volanti dell'Upg sono intervenuti dopo la segnalazione di una coppia che aveva assistito al tentato furto del proprio scooter da parte di due uomini che si erano dati alla fuga, uno a piedi e l'altro in moto, in direzioni diverse. I poliziotti in moto, grazie alla dettagliata descrizione, hanno fermato il 43enne mentre camminava lungo via Piacenza e cercava di disfarsi di un casco, gettandolo sotto un'auto. Poco distante è stato trovato anche lo scooter utilizzato dallo stesso per la fuga, risultato anch'esso provento di furto. Addosso l'uomo nascondeva un coltello, un paio di pinze ed un cacciavite. Anche sotto la sella del ciclomotore sono stati rinvenuti diversi arnesi tra cui chiavi inglesi, cacciaviti, pinze, viti ed un tubo di plastica con residui di benzina. Sono in corso le ricerche del complice.

