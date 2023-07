Parcheggia su aiuola, maxi multa e via 20 punti dalla patente

(ANSA) - SPOTORNO, 03 LUG - Ha parcheggiato l'auto su una aiuola spartitraffico non trovando altro spazio. E' accaduto a Spotorno nel fine settimana appena passato. "Una delle 'novità' dell'estate 2023, di cui avremmo fatto volentieri a meno, è senz'altro la sosta sulle aiuole di cui è complice il grande afflusso nei weekend ma soprattutto la maleducazione di alcuni", scrive il sindaco della cittadina, Mattia Fiorini, sui propri canali social. "Si tratta di un atteggiamento così palesemente irrispettoso delle norme ma anche della città che la sanzione prevista dal Codice della Strada da sola non è sufficiente. Ma come nel caso divenuto famoso ieri, fare gli spiritosi costa".

L'automobilista è stato 'punito' con una multa da 426 euro e la decurtazione di 20 punti dalla patente. La rete di videosorveglianza del Comune ha permesso agli agenti della Polizia Locale di vedere tutta la serie di manovre fatte dal guidatore per poter posteggiare sull'aiuola 'meritando' cinque sanzioni. "Inseriremo nel regolamento di polizia urbana una apposita ulteriore sanzione da 300 euro in modo che le aiuole e le aree pedonali possano rimanere tali" conclude il sindaco.

