La realtà virtuale in Asl1 per la cura dei deficit cognitivi

(ANSA) - IMPERIA, 03 LUG - E' partito nel reparto dei Fisiatria dell'Asl1 Imperiese un progetto, unico in tutto il Ponente e sicuramente tra i primi in Liguria, di riabilitazione tramite realtà virtuale (Vr) dei pazienti affetti da deficit cognitivo in seguito ad Alzheimer, demenza, Parkinson o gravi forme di ictus. Il trattamento consiste in un programma di riabilitazione cognitiva e motoria, anche domiciliare, che viene condotto con l'uso di un visore e di un computer, tramite i quali il paziente viene immerso in scenari diversi in cui deve interagire, mettendo in gioco l'attenzione e la manualità. Il software è stato realizzato da Alessandro Manelli, direttore del reparto di Fisiatria che ha utilizzato il motore grafico multipiattaforma "Unity" - assieme agli informatici dell'Asl 1.

Il progetto, invece, è condotto in collaborazione con il direttore di neurologia - dipartimento interaziendale Ponente ligure neuroscienze e neuroriabilitazione Carlo Serrati. "Negli ultimi decenni - spiega Manelli - molti ricercatori e clinici hanno iniziato a utilizzare la realtà virtuale come nuova tecnologia per implementare trattamenti riabilitativi innovativi nei domini cognitivi e motori. È già studiata in bibliografia internazionale la potenzialità all'utilizzo dei sistemi Vr nella riabilitazione, nell'uso di un avatar virtuale, l'immersione e l'integrazione che offre". Gli esercizi che si possono eseguire sono molteplici, ciascuno abbinato a uno scenario diverso come la cucina, l'automobile, la spiaggia, il salotto di casa. Il paziente può così costruire un pupazzo di neve, raccogliere dei pesci, guardare la televisione con il telecomando oppure effettuare un prelievo col bancomat, mettere la legna nel cammino, prepararsi la colazione, addobbare l'albero di Natale e altro ancora. (ANSA).