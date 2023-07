Genoa, vacanze finite, al Signorini i primi volti nuovi

(ANSA) - GENOVA, 03 LUG - Si riaprono al centro sportivo Signorini i cancelli per i giocatori del Genoa, neo promosso in serie A. La nuova stagione riparte con i primi arrivi alla spicciolata tra visite mediche e test atletici. Sarà così per tutta la settimana con i giocatori, nuovi e vecchi, che scaglionati raggiungeranno il centro sportivo genovese in attesa della partenza per il ritiro di lunedì prossimo quando la squadra raggiungerà Moena.

Oggi è stata la giornata del primo annuncio ufficiale e delle visite mediche dei due nuovi portieri. Lo spagnolo Aaron Martin, esterno sinistro di Montmelò, classe 97 reduce dall'esperienza in Bundesliga con la maglia del Mainz dove ha collezionato 116 presenze, ha firmato un contratto triennale e avrà il non facile compito di sostituire Mimmo Criscito passato dal campo alla panchina: allenerà nel settore giovanile rossoblù. Martin ha sostenuto prima le visite mediche di rito per poi raggiungere la sede a Villa Rostan dove ha firmato un contratto triennale.

Visite mediche anche per Nicola Leali e Daniele Sommariva, che saranno rispettivamente il secondo e il terzo portiere alle spalle di Martinez. Entrambi svincolati, Leali dall'Ascoli, Sommariva dal Pescara, firmeranno a breve il nuovo contratto e saranno subito a disposizione di Gilardino. (ANSA).