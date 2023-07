Forum sul Pnrr all'ANSA con il governatore della Liguria

(ANSA) - GENOVA, 03 LUG - Forum all'ANSA con il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, domani martedì 4 luglio dalle 17:30. In diretta streaming il direttore Luigi Contu dialoghera' con il governatore sull'utilizzo dei fondi, i progetti e le opere in fase di realizzazione legate alla quota destinata alla Liguria nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In Liguria sono programmate opere per 7,2 miliardi, 4,9 sono per le infrastrutture e tra queste spicca la realizzazione della nuova diga foranea del porto di Genova.

Cospicui anche gli investimenti in sanità che permetteranno anche la nascita in Italia del primo ospedale computazionale: è un intervento da 405 milioni di cui 65 arriveranno dal Pnrr.

La Regione gestirà in proprio 500 milioni. (ANSA).