Discarica abusiva alle Casermette di Spezia, tre denunce

(ANSA) - LA SPEZIA, 03 LUG - Un'indagine coordinata dalla Procura della Spezia da parte della Polizia Locale spezzina e dei Carabinieri Forestali ha smascherato una vera e propria organizzazione che gestiva una discarica non autorizzata in località Casermette e nell'ex caserma dei Vigili del Fuoco.

Denunciati per aver organizzato il trasporto abusivo di rifiuti e creato e gestito una discarica abusiva sono stati due fratelli bosniaci di 41 e 37 anni e una donna serba di 54 anni accusati di aver realizzato di una discarica di oltre 400 metri cubi di materiale accumulato.

La procedura messa in atto dagli indagati vedeva in particolare il 41enne bosniaco raccogliere svariati rifiuti, per la maggior parte speciali. Seguendo i suoi movimenti è stato accertato che 19 aziende gli conferivano indebitamente i rifiuti per uno smaltimento non tracciabile e che eludeva la normativa ambientale vigente. I rifiuti (batterie, isolante, cartongesso e scarti edili) venivano smaltiti nell'ex area dei Vigili del Fuoco, di proprietà di una società immobiliare, e sui terreni limitrofi di proprietà del Comune della Spezia. Gli investigatori hanno accertato che come magazzino per i rifiuti erano utilizzati anche degli autocarri già sotto sequestro penale di proprietà della 54enne serba, denunciata per omessa custodia di beni sottoposti a sequestro, che venivano riempiti dal bosniaco, denunciato a sua volta anche per violazione di sigilli. Coinvolto anche un minore, segnalato al Tribunale per i minorenni di Genova.

Sequestrati in via preventiva due autocarri e rimosse tre roulotte in disponibilità ai famigliari degli indagati. I titolari delle 19 ditte che hanno conferito illecitamente i rifiuti saranno tutti denunciati per l'illecito smaltimento di rifiuti. "Si conclude con successo un'operazione che dura da diversi mesi, avviata grazie a numerose segnalazioni dei cittadini - ha detto il sindaco Peracchini -. Dalle indagini è emerso che si trattava di operazioni organizzate: siamo riusciti a individuare i responsabili che saranno puniti conformemente alla legge. Presto verrà avviata l'operazione di bonifica dell'intera area". (ANSA).