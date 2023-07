Armani, "crollo del Morandi è un disastro del sistema"

(ANSA) - GENOVA, 03 LUG - "È stato un disastro complessivo del sistema che ha colpito tutta l'Italia. Perché lo Stato che non riesce a garantire la sicurezza delle proprie infrastrutture fallisce nella sua missione fondamentale". Lo ha detto Gianni Vittorio Armani al termine dell'udienza al processo sul crollo del Ponte Morandi, dove è stato ascoltato come manager di Anas (2015-2018), ora è a Enel Grids.

"E' chiaro che qui si cercano le responsabilità individuali ma è molto importante trovare la radice delle cause che hanno portato a questo disastro. È chiaro che la sicurezza si costruisce giorno per giorno perché momento per momento si deve decidere se intervenire o no e questo richiede un sistema che funzioni", ha sottolineato Armani. (ANSA).