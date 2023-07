Per Rifondazione comunista sono due i segretari regionali

(ANSA) - GENOVA, 02 LUG - Il comitato politico regionale di Rifondazione comunista ha eletto Claudia Rancati e Jacopo Ricciardi nuovi co - segretari regionali.

Fra i primi impegni del partito "la mobilitazione per la pace e contro la guerra in Ucraina e la scelta belligerante del nostro Paese, la campagna per un salario minimo di 10 euro l'ora, la difesa della sanità pubblica sempre più' sotto attacco della Giunta Toti e la convergenza dei movimenti e delle lotte, per lo sviluppo del conflitto sul terreno sindacale e sociale". (ANSA).