Nasce dal mare la nuova maglia del Genoa per il ritorno in A

L'ha presentata il Genoa al Village Live Park dell'Ocean Race a Genova davanti ad oltre duemila tifosi in festa.

La nuova maglia "home" del Genoa coincide con il ritorno quale sponsor tecnico della Kappa, che torna a vestire i colori del club più antico d'Italia dopo un divorzio durato appena una stagione. La presentazione della divisa, indossata per l'occasione dal centrocampista Morten Frendrup, è servita però all'amministratore delegato Blazquez anche per fare il punto sul mercato del club tra arrivi e obiettivi stagionali.

"Non abbiamo un obiettivo ufficiale - ha dichiarato Blazquez-, ma il nostro impegno è quello di costruire una squadra competitiva, se poi arriveremo settimi o quindicesimo questo non lo so. So che che conta fare il meglio possibile".

E domani i primi volti nuovi, il secondo portiere Leali e l'esterno sinistro Martin. "Domani saranno a Genova e saranno i primi acquisti ma sono contento soprattutto di aver convinto Strootman a rimanere ancora un anno e non è stato facile-ha aggiunto Blazquez- così come per Badelj. Due giocatori che daranno stabilità e continuità e potranno insegnare il Dna del Genoa anche ai volti nuovi. Attaccanti? stiamo lavorando su 3/4 opzioni molto interessanti ma ci vuole tempo per chiudere, spero di poter dare qualche notizia nelle prossime settimane".

