Motociclista si schianta a Lavagna nella notte, è gravissimo

(ANSA) - LAVAGNA, 02 LUG - Versa in condizioni critiche nel reparto rianimazione del San Martino di Genova il motociclista 30enne che poco prima delle 4 della notte scorsa si è scontrato con un'auto in via Moggia a Lavagna.

L'urto è stato così violento, secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, probabilmente per l'altissima velocità, che la moto è finita contro un box mentre il centauro a decine di metri di distanza.

Sul posto è intervenuto il 118, i militi della croce Rossa di Cogorno che oltre a riscontrare l'amputazione di un piede e conseguente emorragia, hanno dovuto intubare il giovane in crisi cardiocircolatoria con traumi in tutto il corpo. Con l'elisoccorso partito da Albenga hanno trasferito in condizioni disperate il 30enne al nosocomio genovese. (ANSA).