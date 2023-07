Liguria da bere da record a La Spezia, 20mila tickets emessi

(ANSA) - GENOVA, 02 LUG - Record per la XVI edizione di Liguria da Bere la rassegna dedicata al vino di qualità in corso a La Spezia: in due giorni sono stati 20mila i tickets di degustazione emessi nonostante la serata di venerdì sia stata segnata dal maltempo.

La kermesse proseguirà ancora oggi e in serata sono previste, novità di questa edizione, le premiazioni dei migliori produttori liguri presenti a Liguria da Bere 2023 che si terranno alle ore 21.30 all'Arena Talk. Il programma prevede anche lo show cooking e gli abbinamenti enogastronomici che vedranno tra i protagonisti le ostriche del Golfo e l'olio della Palmaria.

Tre i premi previsti: il premio speciale dei produttori, il premio speciale del pubblico e il premio speciale della giuria, quest'ultima composta da Marco Casarino, segretario generale Camera di Commercio Riviere di Liguria, Marco Rezzano, presidente enoteca regionale Liguria, Sandra Ansaldo, presidente Slow Food La Spezia Aps, e Fabio Bongiorni, foodteller. (ANSA).