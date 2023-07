Un progetto per salvare i nidi delle tartarughe sulle spiagge

(ANSA) - IMPERIA, 01 LUG - L'Associazione Delfini Del Ponente di Imperia ha avviato il progetto "Tartarughe marine…sulla spiaggia!", per sensibilizzare operatori balneari e bagnanti alla protezione delle tartarughe marine lungo la costa imperiese. "Il progetto, coordinato con il Gruppo Ligure Tartarughe Marine vuol progettere i nidi lungo le spiagge - spiega il presidente dell'associazione Davide Ascheri -.

Dall'estate 2021 la Liguria è stata interessata da due eventi di nidificazion di 'caretta caretta'. Si tratta dei primi nidi certificati in regione". "In quell'anno abbiamo avuto la prima schiusa a Finale - afferma Elena Fontanesi, ricercatrice dell'associazione -. Questo fenomeno sembra essere in espansione e ci aspettiamo che interesserà sempre di più le coste liguri, analogamente a quanto già osservato negli ultimi dieci anni lungo le coste della Toscana".

L'obiettivo è di monitorare la costa del Ponente ligure coinvolgendo gli operatori balneari nella vigilanza e nella protezione dei nidi. "Abbiamo già incontraro i gestori degli stabilimenti e i bagnini - prosegue Ascheri - che si sono mostrati molto interessati e collaborativi. Insieme abbiamo firmato un accordo di convenzione con la nostra associazione per sostenere le attività di monitoraggio della spiaggia e riconoscere i segnali della presenza delle tartarughe marine".

In seguito all'accordo è stata creata una cartellonistica informativa, che verrà appesa lungo il litorale. "Verranno fornite indicazioni su come comportarsi in caso di avvistamenti di tartarughe marine o tracce delle loro immersioni ed emersioni - conclude Ascheri -. Gli stabilimenti che aderiranno al progetto potranno ricevere un certificato di spiaggia 'Amica delle Tartarughe', come riconoscimento per le loro iniziative a favore della conservazione di questa specie". (ANSA).