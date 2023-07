Santanchè, con Ocean Race strutture occupate al 90%

(ANSA) - GENOVA, 01 LUG - "Un appuntamento straordinario ed emozionante il gran finale dell'Ocean Race, che approda per la prima volta in Italia. Genova si è trasformata in capitale mondiale della vela. Un'iniziativa con forte richiamo turistico, tanto che per i dieci giorni di durata dell'evento la copertura delle strutture ricettive è stata superiore al 90% per 306mila notti e un incasso superiore ai 49 milioni". Lo afferma la ministra del Turismo Daniela Santanchè.

"Come ministero del Turismo abbiamo da subito fortemente creduto in questa grande opportunità, sostenendola economicamente perché rappresenta una vetrina unica, non solo per Genova, ma per l'Italia tutta. L'obiettivo è che l'Italia diventi sempre più attrattiva per grandi eventi sportivi e non, di natura internazionale, perché questi non sono solo una leva strategica per il turismo ma ci aiutano anche a favorire politiche di destagionalizzazione portando turismo tutto l'anno, soprattutto un turismo di qualità". "Oggi - conclude Santanchè - siamo tutti più fieri di essere italiani perché siamo sempre più protagonisti. Tra questa regata e il momento Vespucci, per Genova e l'Italia intera credo sia una giornata da ricordare".

(ANSA).