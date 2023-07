Rischia d'annegare a Boccadasse, rianimato è in gravi condizioni

(ANSA) - GENOVA, 01 LUG - Un uomo di 26 anni è in gravi condizioni dopo che ha rischiato di annegare stamani nelle acque davanti a Boccadasse. E' successo intorno alle 12.30. A dare l'allarme è stato un passante che lo ha visto affiorare tra gli scogli nella zona di Capo Santa Chiara. L'uomo è stato portato a riva dai sommozzatori dei vigili del fuoco e rianimato dai medici del 118. Aveva molta acqua nei polmoni ed era in arresto cardiaco. E' stato ricoverato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova. (ANSA).