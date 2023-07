Rigassificatore Panigaglia, nuova Aia più 'severa' per emissioni

(ANSA) - LA SPEZIA, 01 LUG - La Provincia della Spezia ha rilasciato la nuova Autorizzazione integrale ambientale per il rigassificatore di Panigaglia, nel territorio di Porto Venere.

La nuova autorizzazione allo stabilimento di Gnl Italia "ha fissato un limite massimo di emissione di inquinanti, in questo caso ossidi di azoto, su un livello di circa il 40% in meno di quello attuale, oltre a disporre una serie di nuove prescrizioni per la verifica dei dati. Il gestore potrà decidere di raggiungere i nuovi livelli di emissione anche grazie ad un programma di riqualificazione degli impianti del rigassificatore, ovvero la sostituzione dei vaporizzatori con macchinari più efficienti" si legge nel comunicato della Provincia della Spezia. La classificazione adottata prevede che "in pieno esercizio tutti gli impianti debbano essere in grado di garantire limiti inferiori a 150 mg/Nmc (microgrammi al metro cubo) di Nox (ossidi di azoto). Negli ultimi anni i valori massimi rilevati, seppur in linea con quanto previsto dai criteri autorizzativi ed i limiti di riferimento, sono arrivati a 239 microgrammi al metro cubo di ossidi di azoto. Per il presidente della Provincia Pierluigi Peracchini si tratta di un "risultato storico dal punto di vista della riduzione delle emissioni e della tutela dell'ambiente, anche in prospettiva futura, senza incidere nel ruolo strategico dell'impianto e tutelandolo anche dal punto di vista occupazionale". (ANSA).