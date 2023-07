Mondo pesca Sestri Levante incontra sindaco e Locamare

(ANSA) - SESTRI LEVANTE, 01 LUG - Incontro con il mondo della pesca di Sestri Levante con il neo sindaco Francesco Solinas e con il nuovo comandante di Locamare Sestri Levante Sergio Maddalena proveniente da La Spezia. A salutare la Bimare il comandante Mario Tarallo dopo cinque anni destinato ad altro incarico presso la Capitaneria di porto di Genova. All'incontro ha preso parte anche Lorenzo Viviani responsabile nazionale del settore pesca professionale. "La pesca è un volano economico e allo stesso tempo - ha detto il sindaco- un ottimo biglietto da visita per il turismo. Tuttavia occorre che l'area portuale sia tenuta in uno stato di decoro". Sullo stesso tema l'intervento del neo comandante della Locamare: "amo il mare e la pesca - ha detto - ma al primo contatto devo dire che il porticciolo deve essere la continuazione del lungomare e insieme ai pescatori dovremo trovare le soluzioni per il rispetto delle regole" . I pescatori dal canto loro hanno ribadito che le reti sono poste entro le aree delimitate e che l'aspetto più urgente del porto è vietare la continua pesca notturna e diurna abusiva da parte di una decina di individui che poi vendono pesci direttamente a ristoratori e commercianti compiacenti. (ANSA).