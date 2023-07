Genova, 12 mln dal Pnrr per riqualificare 4 edifici scolastici

(ANSA) - GENOVA, 01 LUG - Approvati dalla giunta comunale di Genova, su proposta del vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi, i progetti di riqualificazione e messa in sicurezza di 4 immobili destinati all'edilizia scolastica. In particolare, gli interventi riguardano: l'asilo nido La Rondine in piazza Solari, l'asilo nido Fata Morgana nel quartiere di Albaro, l'asilo nido nell'ex Caserma Gavoglio al Lagaccio, il nuovo asilo nido al piano terra dell'ex istituto Nautico in piazza Palermo e il completamento di opere strutturali nell'edificio. Gli interventi rientrano nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Missione 4 "Istruzione e Ricerca". La spesa totale è di circa 12 milioni: 3,3 milioni per il Fata Morgana, 2,7 per La rondine, 2,8 milioni per il nuovo asilo all'ex Gavoglio, 3,25 milioni per i due interventi nell'ex istituto Nautico.

«I lavori partiranno a settembre. Siamo consapevoli dei disagi, temporanei, alle famiglie, ma la messa in sicurezza di asili e scuole è fondamentale per la nostra comunità e per le generazioni future», commenta Piciocchi.

«Con questi interventi miglioreremo l'offerta educativa sin dalla prima infanzia. In questi mesi, grazie a un grande lavoro degli uffici, abbiamo avuto un dialogo costante con il personale docente e non, con tutte le famiglie interessate dai lavori nelle scuole e siamo arrivati a una soluzione condivisa», dice Brusoni. (ANSA).