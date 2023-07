Finisce col motocarro nel torrente, anziano muore nell'Imperiese

(ANSA) - CARPASIO, 01 LUG - Un uomo di 86 anni è morto dopo essere precipitato con il motocarro in un laghetto del torrente Carpasina, nel territorio comunale di Carpasio, in alta Valle Argentina. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario con i vigili del fuoco, i carabinieri, il soccorso alpino ed è stato allertato anche l'elisoccorso Grifo. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione. Il mezzo, che ha compiuto un volo di circa dieci metri, si è praticamente inabissato e non è chiaro se la vittima sia deceduta per l'impatto o se sia annegata. E' stato un passante che ha lanciato l'allarme vedendo il motocarro nell'acqua ma non si sa ancora di preciso quando si è consumata la tragedia. Sul posto è accorso pure il sindaco di Montalto-Carpasio, Mariano Bianchi. "E' una disgrazia - ha detto -, attendiamo di conoscere i particolari della vicenda". (ANSA).