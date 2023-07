Figlie donna scomparsa a Procura, aggiornateci su analisi ossa

(ANSA) - GENOVA, 01 LUG - Le figlie di Maria Imparato, scomparsa 28 anni fa a 49 anni a Casella (Genova) hanno inviato una lettera al procuratore di Genova Nicola Piacente per chiedere un incontro, raccontare la loro storia e sollecitare la Procura ad aggiornarle sugli esiti delle analisi sui reperti ossei trovati alcuni mesi fa nella stessa zona della scomparsa e affidati al Ris di Parma. "Non scriveremo qua del dolore e della fatica nel cercare la verità - scrivono Sabrina e Daniela Roccu nella mail indirizzata al procuratore - ma confidiamo in un celere aggiornamento sulle analisi di quei poveri resti che potrebbero appartenere a nostra madre. Se così dovesse essere, sarà un punto dolorosissimo, ma fermo, di cui ormai siamo convinti, ma non certi, e la mancanza di certezze non fa vivere bene. Successivamente le nostre energie si potrebbero concentrare sul capire il perché. Se la mandibola fosse accertato non dovesse appartenere a mamma, noi non smetteremo comunque di cercare la verità confidando nell'aiuto dello Stato".

Maria Imparato viveva a poca distanza dalla zona dei ritrovamenti. Era uscita di casa in pelliccia e ciabatte. Le indagini erano state aperte e poi chiuse in quanto il caso era stato trattato come un allontanamento volontario, ma le figlie non sono mai state convinte dalla versione ufficiale e non hanno mai smesso di cercare la verità. Dopo il ritrovamento di una mandibola umana e qualche mese dopo di alcune ossa sul greto del torrente Scrivia la Procura di Genova aveva deciso di aprire un fascicolo per istigazione al suicidio e di affidare i reperti al Ris. (ANSA).