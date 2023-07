Bus Overnight per serate tra S.Margherita e Sestri Levante

(ANSA) - SANTA MARGHERITA LIGURE, 01 LUG - Un bus scoperto collegherà il Tigullio durante le serate estive. Overnight entra in funzione oggi fino al 31 agosto. Il bus Amt con 28 fermate intermedie permetterà spostamenti a residenti e turisti tra i comuni di Santa Margherita Ligure, Rapallo, Zoagli, Chiavari, Lavagna e Sestri Levante.

La presentazione di Overnight si è tenuta questa mattina nella rimessa Amt di Rapallo, interessata da importanti lavori di elettrificazione, non ancora finiti, per consentire l'utilizzo di mezzi full electric sulla linea Santa Margherita Ligure - Portofino. Nonostante i ritardi all'elettrificazione della rimessa di Rapallo, il centro ricarica è garantito da un servizio provvisorio allestito al campo sportivo. Presenti i vertici Amt, Città Metropolitana e i rappresentanti delle amministrazioni comunali che hanno finanziato il servizio.

"La novità del 2023 riguarda gli orari che abbiamo rimodulato rispetto allo scorso anno per rispondere meglio alle esigenze degli utenti, specialmente i più giovani - spiega Ilaria Gavuglio, presidente di Amt - Per noi Overnight Bus rappresenta un ulteriore modo per valorizzare il nostro servizio di trasporto pubblico e incentivarne l'utilizzo. E' anche una scelta di mobilità sostenibile e consapevole, per vivere nel modo migliore, in sicurezza, le serate e le notti estive nel nostro splendido territorio". Già l'anno scorso era stato avviato un servizio analogo ma sarà riproposto con due novità: i mezzi utilizzati, due di cui uno scoperto, e gli orari. Le partenze da Sestri Levante e da Santa Margherita Ligure (Covo di Nord Est) saranno alle ore 19.30, 21.30, 23.30 e 3.00. Da Santa Margherita Ligure è prevista un'ulteriore partenza alle ore 4.00 che transiterà da Rapallo stazione per terminare la corsa all'ospedale di Rapallo. Per utilizzare la linea sono validi tutti i biglietti e gli abbonamenti in vigore sulla rete provinciale. (ANSA).