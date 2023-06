Waterfront Genova, iniziati lavori varo ponte nord

(ANSA) - GENOVA, 30 GIU - Sono iniziati questa mattina i lavori per il varo del ponte nord del nuovo Waterfront di Genova che permetterà il collegamento carrabile tra il padiglione Jean Nouvel e la terra ferma. La grande gru dovrà sollevare il primo concio, circa 115 tonnellate, che sarà ruotato e portato sulle pile di calcestruzzo dove sarà appoggiato l'impalcato, un lavoro che proseguirà fino alle prime ore di lunedì. L'infrastruttura in acciaio e calcestruzzo, che sarà pronta a fine luglio, sarà a due corsie e permetterà di sopportare qualsiasi tipo di carico.

"Oggi mettiamo un altro tassello fondamentale nello sviluppo del cantiere del waterfront - ha spiegato il vice sindaco, Pietro Piciocchi - con questo ponte sul canale navigabile sarà assicurata la viabilità sia per l'isola del Jean Nouvel che per tutte le altre palazzine che sorgeranno. Questa viabilità sarà sicuramente pronta per il Salone nautico, a settembre e per l'assemblea nazionale dell'Ance, a ottobre, alla presenza del presidente della Repubblica". (ANSA).