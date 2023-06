(ANSA) - GENOVA, 30 GIU - Il Terminal Crociere della Spezia diventa luogo d'arte. Qui verranno esposte collezioni, quadri e cimeli. Si inizia con i gadget di Italia 90, le opere di alcuni pittori locali, mobili d'artigianato e manifesti artistici, tra cui quello scelto per il Palio del Golfo. L'iniziativa è stata presentata oggi al Terminal Crociere di Largo Fiorillo. La società che gestisce i servizi legati al mondo delle crociere, Spezia e Carrara Cruise Terminal, ha dato disponibilità a ospitare nella sede oltre a meeting e convegni di carattere economico e sociale, anche iniziative d'arte per la città.

Stamani è stata inaugurata una rassegna caratterizzata dalla contaminazione di più forme espressive, create da artisti spezzini e che punta a valorizzare un percorso culturale ed esperienziale per i crocieristi che scelgono di rimanere a scoprire il territorio.

La mostra è stata inaugurata dal sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, dell'assessore allo Sport Marco Frascatore, del direttore generale della società La Spezia & Carrara Cruise Terminal Daniele Ciulli, dagli organizzatori e dagli artisti spezzini che espongono le loro opere, dal critico d'arte Valerio Cremolini e dal fotografo Pier Luigi Acerbi. "Le opere esposte sono il risultato di una scelta green, sia nell'uso dei materiali che nel messaggio che vogliono trasmettere, insieme all'interpretazione artistica appunto della bellezza non solo estetica del nostro territorio" hanno spiegato gli organizzatori. L'attuale terminal crociere verrà dismesso quando sarà realizzato il terminal sul nuovo waterfront, in Calata Paita. Anche in questo caso nel progetto è previsto l'utilizzo degli spazi per iniziative legate al territorio e alla città. (ANSA).