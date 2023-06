Salone Nautico, Cecchi "gli spazi sono già sold out"

(ANSA) - GENOVA, 30 GIU - "Per il Salone Nautico siamo già sold out come espositori anche quest'anno". Saverio Cecchi, presidente di Confindustria Nautica annuncia, parlando a margine del "World yachting sustainability forum" nell'ambito della convention Satec, che gli spazi per 63^ edizione del Salone Nautico che si aprirà il 21 settembre sono già tutti prenotati.

"Nel settore degli accessori già da più di due mesi siamo pieni e abbiamo, purtroppo, dovuto lasciare fuori qualche azienda" aggiunge. "Avremo alcune difficoltà con i cantieri sempre aperti - spiega Cecchi - perché il waterfront di levante sarà ultimato nel 2024 e sono partiti i lavori per la nuova Torre Piloti, però abbiamo acquistato altri spazi in acqua (200 posti barca in più), perché il padiglione blu sarà una penisola con tutto intorno canali navigabili. Quindi sarà un salone non solo scenografico ma anche di contenuti, per l'ecostenibilità e l'innovazione. Ci saranno molte barche innovative". (ANSA).