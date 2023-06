Ragazzino scaglia pitbull contro minore e lo ferisce con ferro

(ANSA) - GENOVA, 30 GIU - Un ragazzino egiziano, residente a Varese ma da tempo a Genova, è stato fermato da una volante della polizia dopo che ha aggredito un minore straniero non accompagnato vicino al centro commerciale della Fiumara. E' successo oggi poco dopo le 15.

Il ragazzino ha chiesto una sigaretta che gli è stata rifiutata. Così prima scagliato contro il suo pitbull e poi ha ferito il minorenne al torace usando il manico spezzato di un ombrello in metallo. Il ragazzino è stato fermato poco dopo dalla volante del commissariato di Cornigliano. Sul posto sono arrivate anche le volanti dell'Upg che hanno raccolto le testimonianze della vittima e di alcuni amici. La vittima è stata portata in codice giallo all'ospedale San Martino di Genova con una ferita al torace.

Due giorni fa due minorenni avevano rapinato tre ragazzini dopo averli minacciati nel sottopasso accanto ai giardini e ieri erano stati fermati due giovani rapinatori che, sempre alla Fiumara, hanno aggredito le loro vittime spruzzando loro addosso del deodorante per poi picchiarli e porta via loro un cellulare.

