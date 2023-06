Ocean race, in edizione '22-'23 numero donne veliste è da record

(ANSA) - GENOVA, 30 GIU - The Ocean Race 2022-23 ha fatto registrare la partecipazione di un numero maggiore di velisti donna rispetto a qualsiasi altra edizione nei 50 anni di storia della regata. Complessivamente, tra i cinque Imoca che hanno partecipato al giro del mondo e i sei VO65 che hanno preso parte a The Ocean Race Sprint, sono state 39 le veliste, pari al 28% del totale dei concorrenti, e 98 gli uomini, pari al 72%. Si tratta di un terzo in più rispetto alla passata edizione della regata a conferma della tendenza in crescita del numero sempre maggiore di donne partecipanti. Sebbene ogni Imoca debba avere almeno un concorrente donna all'interno del team di quattro velisti e tre dei dieci velisti a bordo dei VO65 debbano essere donne, Biotherm ha ampiamente superato la quota, con due uomini e due donne che hanno partecipato a tre delle sette tappe. Il team Imoca francese ha avuto anche una donna come reporter di bordo in diverse tappe, così come Team Holcim - PRB, mentre Viva México ha avuto una donna come reporter di bordo in tutte le tappe e Mirpuri/Trifork Racing Team per la seconda tappa. Un altro record.

The Ocean Race ha fatto passi da gigante anche nella corsa verso una maggiore parità nei ruoli a terra, con un aumento del numero di donne in altri ruoli tradizionalmente assegnati a uomini. L'edizione in corso ha avuto una giuria internazionale di 11 membri, composta da 6 donne e 5 uomini. Questa cifra è significativamente più alta rispetto a quella di altri settori, in cui i giudici di regata internazionali certificati sono composti solo da circa il 15% di donne.

"Rendere la vela più inclusiva è una delle cose più importanti che possiamo fare per garantire il futuro di questo sport - ha detto Richard Brisius, race chairman di The Ocean Race-. Siamo lieti di avere una percentuale record di concorrenti femminili e un numero maggiore di donne che assumono ruoli tradizionalmente appannaggio di uomini. Stiamo navigando nella giusta direzione, ma occorre fare di più per abbattere le barriere". Tra le donne che hanno partecipato a questa edizione di Ocean race l'italiana Francesca Clapcich che ha vinto la sfida con 11th Hour racing. (ANSA).