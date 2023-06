Nautica, De Wave, nuova sede e 100 mln d'investimenti su Genova

(ANSA) - GENOVA, 30 GIU - "Abbiamo intenzione di investire più di 100 milioni a Genova, ci stiamo già guardando intorno. Il nostro porto sarà infatti l'hub europeo del refitting nei prossimi anni e uno dei poli da costruzione navale più importanti di tutto il Mediterraneo, come testimoniano le recenti commesse acquisite nel settore delle crociere di lusso.

Ecco perché siamo pronti a cogliere tutte le diverse opportunità individuate". L'amministratore delegato del gruppo De Wave, leader nell'allestimento navale, Riccardo Pompili annuncia il piano in occasione dell'inaugurazione del nuovo quartier generale di piazza De Marini, (uffici open space su 3 mila mq, punto ristoro, palestra, e sulla terrazza un campo per il calcio a 7 e il tennis). I progetti prevedono l'accelerazione dei piani di espansione nel polo del refitting e il rafforzamento della leadership di global contractor in Europa nel settore del marine interior, in stretta collaborazione con l'azionista di controllo, il fondo di investimento Usa Platinum equity. "Siamo pronti a entrare in una nuova fase espansiva, non solo in termini di fatturato, che dovrebbe crescere a fine 2023 del 10 per cento rispetto ai 300 milioni del 2022 e i 230 del 2021, ma anche per vie esterne, con acquisizioni, come accaduto in questi due anni" spiega Pompili che, presenti il viceministro Edoardo Rixi, il presidente della Regione Giovanni Toti, il presidente dell'Adsp del Mar ligure occidentale Paolo Emilio Signorini e il sindaco Marco Bucci, ha festeggiato la nuova sede. "Festeggiamo tre anni di duro lavoro e un punto di partenza per la nuova espansione" dice. Il nuovo quartier generale concentra su un unico piano 250 dipendenti, in precedenza divisi su due piani al Wtc, e in programma ci sono anche nuove assunzioni: "Nel 2022 abbiamo assunto più di 30-35 persone - conclude - e abbiamo un piano per assumerne altrettante nel 2023". (ANSA).