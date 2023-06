Musica alta e prodotti mal conservati, 5 locali multati a Genova

(ANSA) - GENOVA, 30 GIU - Due stabilimenti balneari e un circolo sono stati sanzionati per 16mila euro dalla Polizia amministrativa della Questura di Genova al termine di una serie di controlli specifici in particolare sull'osservanza delle norme in materia di commercio.

Le multe sono state comminate "per aver somministrato alimenti e bevande in difetto di titolo autorizzatorio e per aver organizzato pubblici trattenimenti danzanti in mancanza di licenza e agibilità dei locali".

Nelle maglie dei controlli sono finite anche due attività commerciali, in via Pastorino e in via del Campo, sanzionate rispettivamente con 660 e 4600 euro di multa per la non corretta conservazione degli alimenti.

Nel secondo locale è stato scoperto inoltre un lavoratore straniero non in regola. Infine un esercizio pubblico in via Bertolotti è stato multato di 3900 euro per la musica troppo alta e per l'assenza dei prezzi dei prodotti in vendita. (ANSA).