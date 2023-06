Liguria vara la telecardiologia in farmacia, prima in Italia

(ANSA) - GENOVA, 30 GIU - A partire da lunedì 3 luglio i cittadini che avranno necessità di fare un elettrocardiogramma (Ecg) o un holter cardiaco o pressorio, potranno recarsi con la ricetta medica direttamente in farmacia. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Sanità Angelo Gratarola, ha approvato il cronoprogramma delle attività sperimentali della 'Farmacia dei Servizi'. Tale progetto prevede la realizzazione in farmacia di tutta una serie di servizi, finanziati da un apposito fondo nazionale, volto a dare sempre più rilievo alle farmacie come presidi sanitari territoriali. La maggior parte del fondo è stato destinato, di comune intesa tra farmacie e Regione Liguria, alle prestazioni di telecardiologia, con l'obiettivo di ridurre, anche in questo campo, le liste d'attesa. Le prestazioni sono a totale carico del servizio sanitario regionale e nazionale: sarà necessario presentare semplicemente la ricetta medica. Si tratta di oltre 24 mila esami da usufruirsi fino ad esaurimento delle risorse disponibili, con l'obiettivo di rendere questo servizio "convenzionato", non solo presso le strutture pubbliche o i centri accreditati, ma anche in farmacia.

"Dopo la distribuzione dei farmaci salvavita, la dematerializzazione della ricetta, la distribuzione dei presidi per il monitoraggio della glicemia - sottolineano il governatore Toti e l'assessore Gratarola -, arrivano i nuovi servizi di telecardiologia che rendono la Liguria la prima regione in Italia ad attivare questo tipo di prestazioni". (ANSA).