Infiltrazioni acqua, sfollata Rianimazione ps S.Martino

(ANSA) - GENOVA, 30 GIU - La direzione Sanitaria del Policlinico San Martino informa che, a causa di alcune infiltrazioni d'acqua in più punti che hanno interessato la Rianimazione al 1° piano del Pronto Soccorso, si è resa necessaria l'evacuazione di 6 pazienti. Gli stessi, trasportati su gomma a causa dell'allagamento del tunnel del Monoblocco dedicato ai trasporti interni, sono stati suddivisi tra i reparti di Rianimazione al 3° e 4° piano del Monoblocco.

Non sono state segnale criticità per i corsi d'acqua, anche se nei bacini piccoli e medi di tutta la regione il livello si è alzato notevolmente. Dalle prime ore della mattina i temporali, accompagnati da fulmini e venti da sud fino a 97 km orari a Casoni di Suvero, nello Spezzino, hanno interessato tutta la Liguria e in particolare il Genovesato. Le precipitazioni sono state forti su Genova (a Sant'Ilario 79 millimetri in un'ora, 75 a Viganego nel Comune di Barbargagli, 62 a Fontana Fresca nel Comune di Sori). La cumulata massima totale ancora a Barbagelata, nel Comune di Lorsica, con 110.0 millimetri. La perturbazione ha portato un calo delle temperature; nei prossimi giorni i termometri risaliranno gradualmente ma senza toccare valori eccessivi.