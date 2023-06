In Liguria allerta gialla prolungata fino alle 24

(ANSA) - GENOVA, 30 GIU - E' stata prolungata fino alle 24 di oggi l'allerta gialla per temporali in gran parte della Liguria.

L'unica parte della regione in cui terminerà prima è il Ponente, dove sulla zona costiera si esaurirà alle 18 e nell'entroterra alle 21. Lo comunica Arpal. In precedenza era stata prevista la chiusura dell'allerta per le 18 su tutto il Ponente e per le 21 nel resto della regione. Non sono state segnale, al momento, criticità per i corsi d'acqua, anche se nei bacini piccoli e medi di tutta la regione il livello si è alzato notevolmente.

Dalle prime ore della mattina i temporali, accompagnati da fulmini e venti da sud fino a 97 km orari a Casoni di Suvero, nello Spezzino, hanno interessato tutta la Liguria e in particolare il Genovesato. Le precipitazioni sono state forti su Genova (a Sant'Ilario 79 millimetri in un'ora, 75 a Viganego nel Comune di Barbargagli, 62 a Fontana Fresca nel Comune di Sori).

La cumulata massima totale ancora a Barbagelata, nel Comune di Lorsica, con 110.0 millimetri.

La perturbazione ha portato un calo delle temperature; nei prossimi giorni i termometri risaliranno gradualmente ma senza toccare valori eccessivi. (ANSA).