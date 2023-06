Giro Italia vela al via con Vespucci e Frecce Tricolori

(ANSA) - GENOVA, 30 GIU - Ci saranno anche atleti provenienti dalla Nuova Caledonia e dalle isole Hawaii tra i protagonisti del 'Marina Militare Nastro Rosa Tour', il terzo giro d'Italia in barca a vela, che partirà domani pomeriggio dal porto di Genova e si concluderà a Venezia il 29 luglio. La manifestazione è stata presentata a bordo della nave Amerigo Vespucci ormeggiata al Porto Antico di Genova in occasione del gran finale della regata 'The Ocean Race'. Il giro toccherà 9 tappe, di cui una per la prima volta all'estero: Genova, La Maddalena, Napoli, Vibo Valentia, Taranto, Vieste, San Benedetto del Tronto, Portorose (Slovenia) e Venezia. Domani nel primo pomeriggio le imbarcazioni del 'Marina Militare Nastro Rosa Tour' accompagneranno la Vespucci in uscita dal porto di Genova per renderle omaggio in occasione della partenza per il giro del mondo e in concomitanza con il passaggio delle Frecce Tricolori sull'Ocean Live Park e l'arrivo della Ryder Cup nel nuovo Waterfront di Genova mentre le barche dell'Ocean Race sfileranno da Punta Vagno a Portofino. Un mix che domani pomeriggio tra le 14 e le 16 trasformerà Genova in capitale della vela italiana, senza dimenticare il lancio dei paracadutisti della Brigata Folgore. Tre le discipline veliche del terzo Giro d'Italia: offshore, inshore e tavole. "Il Giro d'Italia a vela è nato in un aeroporto - spiega il presidente di Ssi Sports & Events Riccardo Simoneschi - A Venezia ne parlavo con due amici della Gazzetta dello Sport, Luca Bontempelli e Gianluca Pasini. Nello stesso momento 'Difesa Servizi' pensava a un modo per promuovere i fari italiani. Un amico ci ha messo in contatto. Da lì siamo partiti".

"La Marina e la vela sono un connubio ineludibile - ha detto il sottocapo di stato maggiore della Marina Militare ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto - è uno dei pilastri fondamentali di tutti i nostri istituti di formazione, la vela in Accademia navale porta gli allievi a fare un'attività addestrativa proprio sul Vespucci. Il Nastro Rosa Tour lega l'attività sportiva all'amore per la vela permettendoci di conoscere meglio l'Italia dal mare, determinate bellezze delle nostre coste si possono ammirare solo dal mare". (ANSA).