Genova prega e ricorda i migranti morti in mare

(ANSA) - GENOVA, 30 GIU - "Bisogna scegliere con urgenza un sistema di protezione e accoglienza legale e sicuro: non si può morire di speranza". Con questo appello don Maurizio Scala ha dato voce all'indignazione delle oltre 700 persone raccolte nella basilica della Ss. Annunziata del Vastato a Genova in occasione della veglia "Morire di Speranza", organizzata dalla Comunità di Sant'Egidio. Nelle navate della chiesa anche numerosi immigrati di diversa origine, alcuni dei quali venuti in Italia con i corridoi umanitari, e diversi familiari e amici di chi ha perso la vita in mare.

Durante la preghiera, concelebrata dal coordinatore dell'Ufficio Migranti dell'Arcidiocesi di Genova mons Giacomo Martino e dal cappellano della comunità ucraina ligure padre Vitaliy Tarasenko, sono state ricordate le oltre 65mila persone morte dal 1990 a oggi nel mare Mediterraneo o nelle altre rotte, via terra, dell'immigrazione verso l'Europa. Presente anche un'importante delegazione islamica, che si è raccolta in preghiera prima della celebrazione nel chiostro della basilica.

"Uno degli inganni peggiori per noi europei - ha detto ancora don Scala - è pensare di star bene e non lasciarsi ferire dalle storie e dalle terribili immagini che vediamo: la morte dei profughi è una sconfitta per tutti noi".

Durante la veglia, sono stati ricordati alcuni nomi di chi è scomparso e accese candele in loro memoria. Tra loro i quasi 600 profughi annegati 15 giorni fa davanti a Kalamata, in Grecia, i 98 morti a febbraio sulla costa di Steccato di Cutro. (ANSA).