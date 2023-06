Decimo bilancio in utile consecutivo per Amt

(ANSA) - GENOVA, 30 GIU - Per il decimo anno consecutivo Amt ha chiuso il bilancio in utile. Il dato è emerso dall'assemblea dei soci che ha approvato il bilancio 2022 confermando alla presidenza Ilaria Gavuglio.

Amt, con 3000 dipendenti ed oltre 900 mezzi tra autobus, treni metro, funicolari, ascensori e ferrovie si colloca sullo scenario nazionale come uno dei principali player offrendo un servizio che comprende i 67 Comuni dell'area metropolitana, tra cui Genova.

Il bilancio civilistico 2022 si è chiuso dunque con un utile di 188.803 euro mentre il valore della produzione è stato di 218,4 milioni di Euro, superiore di 4,95 milioni di Euro (+2,68%) rispetto al 2021. Nel 2022 sono stati prodotti complessivamente circa 37,2 milioni di km, con un incremento rispetto al 2021 dell'1,8%. Trasportando complessivamente 210 milioni di passeggeri.

Sensibile aumento anche per i ricavi da titoli di viaggio: 55,61 milioni di euro nel 2022 rispetto a 50,64 milioni di Euro nel 2021.

"È un risultato importante quello che registriamo oggi, si tratta del decimo anno di chiusura in positivo di AMT a testimonianza della solidità di questa azienda. Questo risultato è frutto dell'impegno di tutte le colleghe e i colleghi che ogni giorno lavorano per AMT - ha dichiarato Ilaria Gavuglio, presidente di AMT-. Desidero ringraziare il sindaco Marco Bucci, il vice sindaco Pietro Piciocchi, l'assessore Matteo Campora, il consigliere delegato Claudio Garbarino, tutta l'Amministrazione e i Comuni soci per la fiducia accordatami. Infine, ringrazio tutti gli Enti che garantiscono all'azienda il necessario supporto e la visione condivisa verso un modello di Tpl innovativo e sfidante; grazie alle risorse messe a disposizione hanno reso possibile il nuovo modello di business che guarda alla mobilità del futuro che farà diventare la nostra città un modello di trasporto pubblico conveniente, attrattivo e sostenibile. Sono molto onorata di questo incarico che mi vedrà fortemente impegnata". (ANSA).