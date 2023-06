Colombo all'Ocean Race, con vostri scafi traversata atlantica in 8 giorni

(ANSA) - GENOVA, 30 GIU - Nel mondo reale dei navigatarori che fanno il giro del mondo a vela, quello dell'Ocean Race, non poteva mancare un personaggio che ha fatto la storia con la scoperta del nuovo mondo, Cristoforo Colombo. Il navigatore genovese è tornato a vivere al Village Live Park dell'Ocean Race di Genova grazie all'intelligenza artificiale ed ha risposto in tempo reale alle domande dei cittadini. Anche il sindaco Marco Bucci, velista, ha partecipato all'iniziativa. Così, mosso dalla sua passione per il mare, la vela e il vento ha chiesto all'illustre concittadino come avesse fatto a scoprire gli Alisei. "Mi aiutarono le rotte commerciali - ha risposto Colombo - in particolare le relazioni di viaggio degli altri navigatori a partire da Marco Polo: avevo notato che le navi che navigavano verso ovest dall'Africa incontravano venti costanti provenienti da ovest quando si avvicinavano alle Antille. Questi venti costanti sono gli alisei che ho sfruttato proprio per navigare verso ovest e raggiungere le Americhe".

Ma Colombo, tra lo stupore del pubblico, ha anche svelato quanto tempo avrebbe impiegato se avesse utilizzato una delle barche che hanno preso parte ad Ocean Race. "Se avessi potuto utilizzare le barche dell'Ocean Race per il mio primo viaggio verso le Americhe la traversata atlantica sarebbe durata 6/8 giorni di navigazione".

"Mi sarebbe piaciuto conoscere una persona come lui - ha sottolineato Bucci -. Ha fatto cose che nessuno aveva fatto prima e che hanno cambiato la storia del mondo, non solo la scoperta dell'America, ma anche quella degli Alisei, i venti costanti che riescono a far fare più di 4000 km in linea senza mai cambiare: per chi va per mare vale moltissimo".

A curare il dialogo sono stati Francesco Rulli, Ad di Querlo società americana esperta di intelligenza artificiale e la storica Gabriella Airoldi. L'evento è stato organizzato da Susy De Martini, consulente del sindaco per le relazioni internazionali del Comune di Genova. (ANSA).