Bucci, 'Ocean Race' un flop? Ne vorrei 200 mila di flop così

(ANSA) - GENOVA, 30 GIU - "Se il M5S considera 'The Ocean Race' un flop, io ne vorrei fare almeno duecentomila di flop così, perché questi sono grandi successi". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci a bordo della nave Amerigo Vespucci a margine della presentazione della terza edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro d'Italia a vela che partirà domani dal capoluogo ligure per concludersi a Venezia il 29 luglio.

"La barca che ha vinto è americana, a bordo c'era una velista italiana, Francesca Clapcich, il primo italiano che vince l'Ocean Race dopo 50 anni, un risultato pazzesco, incredibile - ha detto Bucci - che viene fatto qui a Genova. Sono felicissimo e ho portato il pesto e la focaccia all'equipaggio. Clapcich li aveva già chiesti per radio quando era a bordo".

"Team Genova si è dato da fare, è arrivato terzo - aggiunge il sindaco -. Ora è sul podio quindi abbiamo raggiunto praticamente tutti i risultati. So che qualcuno fa un po' di polemica ma lasciamo perdere perché sono parole veramente fuori luogo. Un grande spettacolo è arrivato a Genova, godetevelo invece di fare polemica". (ANSA).